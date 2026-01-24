1月23日、金曜ロードショーで『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』（日本テレビ系）が放送された。この作品で声優としてゲスト出演している俳優陣が話題となっている。「今作は、『名探偵コナン』の連載20周年を記念して2014年に公開された特別編。2012年に公開された、堺雅人さん主演映画『鍵泥棒のメソッド』の後日談も交わる作品となっています。『鍵泥棒のメソッド』は、堺さん演じる売れない役者と、香