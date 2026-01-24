「アイドルを卒業して1〜2カ月後くらいに、この作品のオーディションの話をいただきました。題材や内容を聞いて、大丈夫かなと不安を感じる一方で、絶対に自分が演じたいと思いました」1月23日公開の映画『恋愛裁判』。実際に起きた、アイドルの恋愛禁止契約違反についての訴訟事件をもとにした作品で、2025年のカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品された。そんな話題作で、齊藤京子は映画初主演を飾る。アイドル