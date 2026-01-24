レースクイーン、そして、BreakingDownのラウンドガールとしても活躍する日南まみは、社会人経験がある。「元々はアパレルの会社に勤めていたんですが、かわいいコスチュームに憧れて、自分から応募してレースクイーンとしてデビューをしました。かわいい子やきれいな子、意識が高い子が周りにいるので、いつもすごく刺激になっています。そこからラウンドガールも務めるようになって、大きな転機になったのが井上尚弥さんの試合