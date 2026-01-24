グラビアデビューから1年足らずでブレイクしている虹咲カリナ。大注目の少女が実感する、自身の成長とはーー。「注目していただける感じが心地よくて、やっぱりふだんでは味わえない楽しみがグラビアにはあるなと感じます」自身が掲載されている誌面は見ないというモデルも多いが、彼女は毎回チェックしているという。「がっつり見ちゃいますね（笑）。後ろ姿とか自分では見られないじゃないですか。グラビアはいろいろな角度