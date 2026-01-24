原口一博前衆院議員はきょう、新党・「減税日本・ゆうこく連合」を結成すると表明しました。原口一博 前衆院議員「このたび、減税日本・ゆうこく連合という政党を政党要件5人を満たすことによって立ち上げました」原口前議員はきょう午後、国会内で会見を開き、新党・「減税日本・ゆうこく連合」を結成すると表明しました。原口氏は立憲民主党出身ですが、今回、中道改革連合には参加しませんでした。会見には名古屋市長も務