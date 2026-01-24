山梨県大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災は２４日、両市での鎮圧が確認された。焼損面積は３９６ヘクタール（速報値）で、けが人や建物への被害はなかった。鎮火に向け、今後もドローンを活用した熱源の特定や、消防職員による目視での確認を行う。両市の消防本部によると、２４日はドローンで温度が高い場所を確認し、放水するなどして午後６時に鎮圧を確認した。