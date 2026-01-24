経営者やリーダーは転機をどう乗り越え、生かしてきたのか。転機を乗り越えていくには、変化への柔軟な対応力、忍耐力、そして変化を乗り越えるための強いリーダーシップやビジョンが求められる。本連載「わたしの転機」では、人生における重要な変化や、会社の成長・衰退の節目となる出来事についてお聞きすることで、生きるヒントを見出していく。第1回は、古民家の再生・活用を軸に地方創生や文化資産の継承を目指していく株式