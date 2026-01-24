タレントの坂本一生が24日、自身のインスタグラムを更新。ムキムキにビルドアップされた最新ショットをアップした。 【写真】かつての面影なしの金髪ムキムキの姿丸太いや巨木！二の腕の太さがハンパない 坂本は「久しぶりに東金にキムチ買いに行ってきた」と書き出し、「富子のキムチは何回食べても美味しい」とキムチを買いに行ったことを報告。厳しい寒波が日本列島を襲っているだけに「近くにあればいいんだが遠い