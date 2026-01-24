昆明の斗南花卉（かき）市場で生花を運ぶ花屋の店員。（２０２５年１２月３１日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明1月24日】中国雲南省は世界有数の切り花生産地として知られ、国内で消費される切り花の10本中7本は同省産となる。雲南省昆明税関によると、2025年の同省の切り花輸出額は前年比60.5％増の12億2千万元（1元＝約22円）で、輸出先は世界64カ国・地域に広がっている。（記者/王賢思）