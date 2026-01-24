２１日、臨滄市臨翔区邦東郷昔帰村の郷昔コーヒー農園で客にコーヒーを入れるバリスタ（右）。（臨滄＝新華社記者／高咏薇）【新華社臨滄1月24日】中国雲南省の南西部に位置する臨滄（りんそう）市は、独特の低緯度高原気候によりコーヒー栽培の黄金地帯となっている。1950年代にコーヒーの栽培が始まって以来、臨滄のコーヒー産業は発展を続け、2025年末までに市全域の栽培面積は約2万ヘクタールに達している。市内には現在、