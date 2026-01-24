原口一博・元総務相と河村たかし・前衆院議員は２４日、国会内で記者会見し、新党を結成する考えを明らかにした。原口氏は、ほかに３人の前衆院議員が参加意向を示していると説明し、公職選挙法上の政党要件を「満たす」と述べた。消費税の廃止や積極財政などを掲げる方針だ。原口氏は立憲民主党に所属していたが、中道改革連合に合流しなかった。河村氏は日本保守党に離党届を出し、除籍処分となった。