ステージで華麗なダンスを見せていた当時と変わらない輝きが、テーブルの上にもあった。元AKB48の大家志津香がライバルを逆転したシーンに、視聴者から興奮のコメントが集まった。【映像】元AKB48女子、トップ目大逆転でみせた“会心の表情”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC