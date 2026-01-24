『東京リベンジャーズ』のアニメ化解禁6周年を記念したスペシャルイベント、イメージソングライブ「友情羅威舞 弐」（ダチライブツー）が、6月14日に開催されることが決定した。【画像】えっ！誰の手だ…血だらけの2人公開された『東リベ』新作ビジュアルイベントは、2025年2月に開催され大きな反響を呼んだ「友情羅威舞(ダチライブ)」の第2弾。東京卍會結成記念日である6月19日にちなんで、毎年6月に実施されている「愛仁夢