アメリカのトランプ大統領が、アフガニスタン戦争をめぐり「アメリカ以外のNATO軍は最前線から離れていた」などと発言したことに対し、ヨーロッパで反発が広がっています。オランダの外相は、「トランプ大統領の発言は事実に反し、敬意を欠くものだ。」と批判し、NATO加盟国はアメリカの要請に応じ、実際に戦闘任務に参加してきたと強調しました。また、ポーランドの国防相は、SNSで声明を発表し、「兵士たちの犠牲は決して忘れら