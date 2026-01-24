東京大学大学院の教授が、共同研究を行う見返りに、高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕されました。警視庁によりますと、東京大学大学院医学系研究科の教授・佐藤伸一容疑者は、日本化粧品協会との共同研究を行うにあたって、2023年から翌年にかけておよそ30回にわたり、高級クラブや性風俗店で総額およそ180万円分の接待を受けた疑いがもたれています。佐藤容疑者を接待したとみられる日本化粧品協会側はあわせて1900万円以