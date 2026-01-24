大相撲初場所は大詰めの14日目。優勝まで負けられない津幡町出身の横綱・大の里、24日も2日連続で大関との対戦となりました。24日は先場所で初優勝を果たし、大関へと昇進した安青錦と結びの一番です。立ち合いを両手で当たった大の里はのど輪で安青錦の態勢を崩し、押し倒しで4敗を守りました。これで優勝争いは3敗が2人、4敗が4人の大混戦となりました。同じく津幡町出身の前頭十六枚目・欧勝海は、平戸海に浴びせ倒しで勝ち、星