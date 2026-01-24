◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２４日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表に選出されている高梨沙羅（クラレ）が、１回目１２４・５メートル、２回目１２６メートルの合計２３２・１点で１１位だった。試合後は笑顔でファンが求めたサインにも応じていた。以下は、試合後の高梨の一問一答。―２回のジャンプの内容は。