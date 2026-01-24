８番人気の５歳牝馬の奮走にネット上では称賛の声が上がっている。１月２４日に行われた小倉牝馬Ｓ（芝２０００メートル）で、丹内祐次騎手騎乗の８番人気のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は２着。スタート直後から後方待機し、４コーナーは１１番手。そこから上がり最速の３３秒４の末脚で追い上げたが、先に抜け出したジョスランには頭差届かなかった。勝ったのはクリストフ・ルメール騎手騎