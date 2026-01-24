24日は全国的に厳しい冷え込みの朝になりました。そんな中、各地で行われた恒例のイベントでは寒さに負けず歓声が響きました。24日朝、占冠村などで今シーズン全国で最も低い氷点下28.1度を観測した北海道では厳しい寒さが続く中、北広島市で「北海道オープン雪合戦」の大会が開かれました。5人または7人のチームがシェルターに身を隠しながら雪玉を投げ合い、先に敵陣の旗を奪ったチームが勝利します。旗を取った人は「（Q. 大活