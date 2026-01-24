◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)インドネシアオープンに出場している五十嵐有紗選手と郄橋美優選手ペアが、決勝進出を決めました。五十嵐選手は昨年9月から志田千陽選手と新ペアを結成しプレー。しかし志田選手は国内大会への出場を控えており、今大会には郄橋選手とのペアで出場していました。五十嵐選手と郄橋選手がペアを組みワールドツアーに挑むのは、今回が初となって