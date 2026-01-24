毎熊克哉（38）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた主演映画「安楽死特区」（高橋伴明監督）公開記念舞台あいさつに登壇。今作で映画に初出演し、映画音楽にも初挑戦したシンガー・ソングライターgb（37）から、共演したラップシーンを振り返る中で「一緒に歌う機会、あれ以来ないんですけど、いつかまた歌いたい」と言われ「何かやりましょう」と前向きに答えた。「安楽死特区」は、在宅医で作家の長尾和宏氏（67）の、19年の