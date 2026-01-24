テニスの女子シングルス世界ランキング１７位の大坂なおみ（２８＝フリー）が２４日、この日の４大大会「全豪オープン」（メルボルン）の３回戦を棄権した。大坂は２２日の２回戦で世界ランク４１位のソラナ・チルステア（３５＝ルーマニア）にフルセットで勝利して３回戦に進んでいた。この試合では、大坂にマナー違反があったとして波紋が広がっていた。そんな中での棄権。ＷＴＡ公式ホームページによると、左脇腹の負傷が理