飯塚オートのＧ?「オーバルチャンピオンカップ」は２４日に４日目を開催し、優勝戦進出をかけた準決勝戦が争われた。１２Ｒを制して前走の伊勢崎Ｇ?シルクカップに続きグレードレース連続優勝に王手をかけたのが長田稚也（２５＝飯塚）。Ｓ１・青山周平との激突で注目を集めたが、好スタートを決めて１周回に首位に立つと、そのまま後続を抑え切った。「クラッチのセッティングを変えて、準決のＳは節イチで切れた。手前から良