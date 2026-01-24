政治団体「日本誠真会」党首で歯科医師の吉野敏明氏は２４日、衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に国政政党「減税日本・ゆうこく連合」公認で東京１５区（江東区）と比例重複で出馬する方針を明かした。原口一博元総務相は「減税日本」党首の河村たかし氏らとこの日、ゆうこく連合の結党を表明した。ゆうこく連合のサポートを表明していた吉野氏はＸに「私は熟慮の末、日本誠真会を解体・合流することなく、党籍を保持した