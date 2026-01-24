ボートレース尼崎のプレミアムＧ?「第７回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は２４日、準決勝戦が行われた。瓜生正義（４９＝福岡）は１１Ｒ、５コースから１Ｍ狭い艇間を縫って浮上し３着でゴール。決勝戦に進出した。タッグを組む５８号機はトップクラスの舟足を誇る。準決勝戦のレース後も「エンジンに関しては悪いところがなく、全部がいい部類ですね。安定板が着いてもある程度バランスが取れています」と