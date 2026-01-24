お笑い芸人の小籔千豊が、２４日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ざっくりＹｏｕＴｕｂｅ」に出演。年末年始の過ごし方を語った。小籔は１日は自分の実家で過ごし、２日は妻の実家へ。箱根駅伝を見ながら、お昼ご飯を食べていたという。そこで青山学院大学の活躍にびっくり。「食べててパッと見たら（青学は）３位くらいだったんかな。それが、２位になって。１位とだいぶ距離あるでと思ったら、１位になって」と感動を語った