1月24日、中山競馬場で行われた12R・4歳上1勝クラス（芝1600m）は、R.キング騎乗の1番人気、プリムツァール（牝4・美浦・蛯名正義）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にゴールドシーン（せん6・美浦・林徹）、3着に2番人気のアセンブリールーム（牡4・美浦・中川公成）が入った。勝ちタイムは1:32.1（良）。【中山5R】レイチェル・キング騎手が初日から絶好調…良血馬ミッキーファルコンで早くも3勝目危なげないレース運び単勝1.8