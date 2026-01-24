結成3年でYouTube登録者数100万人突破、2.5次元グループ初の3D＆リアル連動ライブを成功させるなど躍進目覚ましいSIXFONIA（シクフォニ）。個の色をいかしながら絶妙なバランスで成り立つ6人の言葉ににじむのは、強固な団結力と旺盛な挑戦心だ。「チョコレートLOVE」特集にちなんだ甘い思い出トークにも注目！── anan初登場＆スペシャルエディション表紙を飾っていただきありがとうございます。暇72シクフォニがananさんにやっと