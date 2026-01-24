◇大相撲初場所14日目○熱海富士（浴びせ倒し）霧島● ○大の里（押し倒し）安青錦●（2026年1月24日両国国技館）大の里が横綱相撲を取った。九州場所で痛めた左肩の影響で、今場所はなかなか調子が上がらず苦しんでいたが、ここにきて確変した感じだ。まだ左を使えていない印象はあるが、右喉輪だけで相手を吹き飛ばす圧力のすさまじさを、あらためて見せつけられた。大関が腰から崩れ落ちる負け方をするとは予想もでき