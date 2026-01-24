タレント小島瑠璃子（32）が、24日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、芸能活動再開について本音を語った。99年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し、大手芸能プロのホリプロから芸能界デビュー。バラエティーからスポーツ、さらには選挙まで幅広いジャンルで活躍し、一時は“こじるり無双”と呼ばれた時期もあった。しかし、23年に事務所との