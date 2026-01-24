北海道上川町で始まった「層雲峡温泉氷瀑まつり」を楽しむ人たち＝24日夕北海道上川町で24日、約10基の氷像を7色にライトアップする「層雲峡温泉氷瀑まつり」が始まった。訪れた人は幻想的に照らし出された氷像を見て「きれい」と感嘆の声を上げた。3月8日まで。会場内の気温は氷点下14度。丸太の骨組みに水を吹きかけ、凍らせて造った神社など大小さまざまな氷像が並ぶ。メインは、大雪山系の山々をイメージしたもので、全長