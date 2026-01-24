「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２４日、大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）は、１３０メートル、１２６・５メートルの合計２５６・７点で４位だった。優勝は１２９メートル、１２８メートルの合計２７９・４点だったニカ・プレブツ（スロベニア）。わずかな迷いが勝敗を分けた。１本目でＫ点を越える１３０メー