グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんの初となる姉妹写真集『とまる to とまる』（扶桑社）が28日にリリース。表紙カットが公開されました。【写真】都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんがぎゅっ！同作は、姉の紗也華さんにとっては初の姉妹共演写真集となり、妹の亜華梨さんにとっては初の紙媒体での写真集となります。沖縄・宮古島を舞台に撮影された表紙などのカットでは、デビュー10周年を迎える紗