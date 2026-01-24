先日、読者より以下の相談をいただきました。「早期退職を検討していますが、資産がいくらになったらゴールなのか、毎年の配当金・利金がいくらになったらゴールなのかが自分で決められません。急激なインフレ、株価の暴落、震災など今後はいろいろな不安要素があり決めることが難しいです」（40代）早期退職を検討されているとのことですが、いざ現実的な計画を立てようとすると、思った以上にハードルが高いことがわかりますよね