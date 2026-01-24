「顔もスーツもパンパンじゃねーか」の声もドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」(テレビ朝日)に出演中の36歳俳優の激変姿に注目が集まっている。ドラマ公式Xが「?二世議員?の役 【選挙演説】うますぎない？」とつづり、ショート動画をアップ。二世議員・鷹羽宗一郎役の千葉雄大が、住宅街で選挙カーに乗って演説をするシーンを公開した。短髪で水色のワイシャツ、えんじ色のネクタイ、上下紺のスーツ姿で立候補