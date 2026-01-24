約５時間後の、２５日午前０時以降、名古屋と大阪の間で、車で東西の交通ができなくなる可能性が高いと国土交通省などが発表しました。今夜から２５日にかけては、岐阜県・滋賀県・福井県などに大雪が予想されています。名神・東海環状道・北陸道に加え国道８号・国道２１号・国道３６５号などが２５日午前０時から午前３時頃に予防的通行止めがはじまる可能性があります。また、三重県の北中部においても大雪となる可能性があり、