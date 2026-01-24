男子SP演技する中京大中京・中田璃士＝宇都宮市スケートセンター全国高校スケート、アイスホッケー選手権第3日は24日、宇都宮市スケートセンターでフィギュアスケートが行われ、男子はショートプログラムで行われた予選で世界ジュニア選手権王者の中田璃士（愛知・中京大中京）が82.93点をマークし、トップに立った。田内誠悟（愛知・星槎国際）が68.93点で2位につけ、上位24人が25日の決勝に進んだ。女子は予選B組が行われ