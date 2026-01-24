俳優の高橋惠子（７１）が２４日、都内で行われた映画「安楽死特区」の公開記念舞台あいさつに、主演の毎熊克哉（３８）、大西礼芳（３５）らと登壇した。今作は夫で映画界の巨匠・高橋伴明監督（７６）がメガホンを取り、自身はプロデューサーとして名を連ねた。日本医療界ではタブーとされている安楽死が題材で、出演陣は口々に演じることの難しさを伝え、高橋も俳優として共感を示した。「皆さんが脚本に書かれた人物をきち