鷹の韋駄天へが、質も量もレベルアップだ。ソフトバンクの周東佑京外野手（２９）が「成功率９割での６０盗塁達成」へ意欲を示した。２４日に福岡市内の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに出席した周東。５年総額２０億円プラス出来高払い（金額は推定）という大型契約を締結した２９歳が、最大の武器である足にさらなる磨きをかける。量で目指すは「６０」の数字だ。これまでの最高は２０２０