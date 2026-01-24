ボートレース宮島の「九州スポーツ杯」は２４日、準優勝戦が行われた。里岡右貴（３９＝福岡）は１０Ｒに１号艇で出場。スリットは高橋正男と佐藤悠がフライングの勇み足となったが、コンマ０２と残して先マイ。優出一番乗りを決めた。「前半は回り過ぎだったけど、ペラ調整して後半は合っている感じでした。全体的にしっくりきてました。抜けているところはないけど、全体に平均より雰囲気があるくらい。バランス取れて悪いと