ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦」は２４日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。安河内鈴之介（２２＝福岡）は得点率５・２０、２１位タイで迎えたこの日、前半３Ｒはインから危なげなく逃げ切って１着。後半８Ｒは２号艇・佐藤太亮のジカまくりで生まれた展開を逃さず３コースから差して１着と連勝。３日目は６着２本で「本当に焦った」と大ブレーキ。そこから巻き返し勝負駆けに