◆バスケットボールＢ１リーグ第１９節レバンガ北海道９９―７５宇都宮（２４日・ブレックスアリーナ宇都宮）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が宇都宮に９５―７７で勝利し、後半戦白星発進。千葉Ｊ、宇都宮と３クラブが２４勝７敗で並んだが、当該クラブ間で対戦した全試合における勝率で最上位のレバンガが、Ｂリーグ創設後１０シーズン目で初の首位に浮上した。この日の試合前まで同地区１位だった宇都宮に対し、第１クオータ