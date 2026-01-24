ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」が２５日、開幕する。島川海輝（２２＝山口）は今年２回目の当地戦。前回の正月戦では、エース７４号機を節一の足に仕上げて優出５着の好走だった。しかし「エンジンが出てた分、警戒された。しっかり交差旋回して２、３等を取らないと…」と、優勝戦で２コースから舟券に絡めなかったことに反省しきり。今節も好素性の３３号機を獲得した。足併せでは先輩の菊池宏志と重冨勇