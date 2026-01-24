◆大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風’中村）が東５枚目・玉鷲（片男波）に押し出され、４勝１０敗となった。立ち合いから圧力をかけた。前に出て土俵際まで追いつめたが、横に動かれてしまい、最後は引いて玉鷲を呼び込んでしまった。「仕方ないです。自分の力が足りない、力が付いていないということだと思います」と神妙な面持ちで振り返った。初場所も千秋楽を残すだけになった。「