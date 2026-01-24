２４年の西東京大会に特別支援学校では全国で初めて夏の大会へ単独出場した青鳥特別支援ベースボール部が２４日、横浜市内で２０２３年夏の甲子園を制した慶応（神奈川）の部員約５０人と、知的障害を持つ中高生の硬式野球挑戦を支援する「甲子園夢プロジェクト」の選手２５人と合同練習会を行った。合同練習会は２０２１年にスタートし、のべ７度目。青鳥の選手たちは慶応ナインと１対１でペアを組み、ノックや打撃練習などで