【モデルプレス＝2026/01/24】YouTuberの夜のひと笑い（いちえ、こう）が1月23日、公式YouTubeを更新。こうの恋人を顔出し公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「想像以上の可愛さ」会社員の彼女初顔出し◆こう、元恋人と復縁過去の交際相手で会社員のピンちゃんに破局後も好意を抱いていたこうくん。その後、ピンちゃんとのデート動画などを上げ、21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせた。これまでピンちゃ