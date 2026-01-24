2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年1月16日、自身のインスタグラムを更新。ブラウンのロングワンピショットを披露した。「新しいワンピースでおでかけ」中川さんは、「新しいワンピースでおでかけ」といい、タイトなブラウンのロングワンピースを着こなすショットを7枚投稿した。「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と語っていた。選んだワンピースについては「ボディラ