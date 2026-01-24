あす25日開催される「かごしま女子駅伝」を前に、きょう24日、開会式が行われました。 鹿児島県内12地区の女性ランナーが早春の霧島路を駆け抜ける「かごしま女子駅伝」。 24日の開会式では、去年、総合優勝した鹿児島チームから優勝旗が返還されました。 主催者を代表してMBC・丸山健太郎専務取締役が「走る姿でふるさとに感動や元気をもたらしてください」と選手たちを激励しました。 そして、野口紗喜音選手が