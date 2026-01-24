アメリカ企業Blue Origin（ブルーオリジン）は日本時間2026年1月23日、同社の再使用型ロケット「New Shepard（ニューシェパード）」による2026年最初の有人宇宙飛行ミッションを実施しました。搭乗していた6名のクルーは無事地上へ帰還したことを、同社がウェブサイトやSNSで報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。New Shepard (NS-38)・ロケット：New Shepard・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月23日1時25分・発