タレントのJOY（40）が24日、自身のXを更新。タレントのユージ（38）に間違えた相手が人気ラッパーだったことを明かした。「今ご飯食べてたら女の子に『ユージ？』って話しかけられたのよ」と書き始めたJOY。「いやJOYね！って言ったら相手がまさかのちゃんみなでした」「僕のスマホで自撮りして去って行ったよ」とちゃんみなの仰天行動を明かし、「初めて会ったちゃんみなのどすっぴんの写真がカメラロールに残されてる摩訶